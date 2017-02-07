Феррейра Карраско может заменить Дугласа Косту в «Баварии»

По информации СМИ, полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско рассматривается боссами «Баварии» в качестве потенциального летнего новичка. Немецкий клуб постарается купить бельгийца в том случае, если мюнхенцев покинет Дуглас Коста, о чем бразилец намекнул накануне. Также за 23-летним хавбеком «матрасников» следят ПСЖ и «Арсенал».