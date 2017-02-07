«Спартак» поборется за Касереса
Сегодня, 17:20 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» поборется за защитника Мартина Касереса, сообщает источник. На данный момент 29-летний игрок пребывает в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Ювентусом» в июле 2016 года.
Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера знаком с Касересом по работе в туринском клубе.
Накануне сообщалось, что уругваец проходит медосмотр в «Саутгемптоне», но эта информация пока не подтвердилась.
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Или войдите через
Там только на скамье сидят и бухать любят,как Веллитон)
Да и по возрасту подходит)
Он и Нальчик главные подруги красно белых)
Касерес посильней Ивановича будет!!
Титулованный перец;
Чемпион Испании: 2008/09
Обладатель Кубка Испании: 2008/09
Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2008/09
Чемпион Италии (5): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/2015, 2015/2016
Обладатель Кубка Италии (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Италии (3): 2012, 2013, 2015
Обладатель Кубка Америки: 2011
Продолжай,артемон,ты сегодня в ударе)