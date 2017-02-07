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«Спартак» поборется за Касереса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Касерес Мартин
Сегодня, 17:20 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» поборется за защитника Мартина Касереса, сообщает источник. На данный момент 29-летний игрок пребывает в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Ювентусом» в июле 2016 года.

Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера знаком с Касересом по работе в туринском клубе. 

Накануне сообщалось, что уругваец проходит медосмотр в «Саутгемптоне», но эта информация пока не подтвердилась.

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