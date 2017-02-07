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«Барселона» интересуется защитником «Бенфики» Семеду

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 17:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» планирует укрепить состав португальским защитником «Бенфики» Нельсоном Семеду. 23-летний игрок находится в шорт-листе каталонцев на летнее трансферное окно. Скауты «блаугранас» присутствовали на недавнем матче «Бенфики» против «Насьоналя» (3:0), в котором Семеду отличился голевым пасом и в целом произвел приятное впечатление.

Также сообщается, что «Барсе» придется выдержать конкуренцию за игрока со стороны МЮ, который подготовил для трансфера Семеду 40 млн евро.

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