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Из раздевалки МЮ были украдены ювелирные украшения Фила Джонса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Джонс Фил
Сегодня, 17:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полиция Манчестера сообщила, что занимается делом о пропаже ювелирных украшений защитника МЮ Фила Джонса. Драгоценные изделия пропали еще в канун Рождества, в конце декабря. Злоумышленник украл их прямо из раздевалки клуба на тренировочной базе. По информации источника, пока полиция не может найти ни сами украшения, ни того, кто их похитил.

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