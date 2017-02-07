Из раздевалки МЮ были украдены ювелирные украшения Фила Джонса
Сегодня, 17:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полиция Манчестера сообщила, что занимается делом о пропаже ювелирных украшений защитника МЮ Фила Джонса. Драгоценные изделия пропали еще в канун Рождества, в конце декабря. Злоумышленник украл их прямо из раздевалки клуба на тренировочной базе. По информации источника, пока полиция не может найти ни сами украшения, ни того, кто их похитил.
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Обычно черные любят таскать на себе разные цацки.
Интересно в "Зените" есть те, кто носит украшения?
Больше на пижона похож, чем на футболиста.
К чему Этот антураж, если надо работать , а не " гайками светить "
Вот и результат там тоже пацаны шалят - держат пульс в раздевалках...