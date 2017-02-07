Из раздевалки МЮ были украдены ювелирные украшения Фила Джонса

Полиция Манчестера сообщила, что занимается делом о пропаже ювелирных украшений защитника МЮ Фила Джонса. Драгоценные изделия пропали еще в канун Рождества, в конце декабря. Злоумышленник украл их прямо из раздевалки клуба на тренировочной базе. По информации источника, пока полиция не может найти ни сами украшения, ни того, кто их похитил.