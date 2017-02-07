Лёвин сменил «Динамо» на «Младу Болеслав»
Сегодня, 18:07 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
«Динамо» договорилось о продаже своего 21-летнего полузащитника Владислава Левина в чешскую «Младу Болеслав». О деталях сделки информации нет.
За молодежную команду «бело-голубых» Левин дебютировал в 2013 году, сыграв за четыре сезона 83 матча, отличившись 8-ю забитыми мячами и став двукратным победителем этого турнира в составе «Динамо». За основу Владислав дебютировал в августе 2015 года в матче с «Мордовией». Всего за главную команду Левин провел 6 матчей.
Ранее клуб «Млада Болеслав» арендовал у «Спартака» форварда Дениса Давыдова, однако впоследствии выкупать игрока не стал.
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