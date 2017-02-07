Кержаков составил символическую сборную игроков «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал свою версию символической сборной команды среди тех футболистов, с которыми он выступал в стане питерцев.

Сборная Кержакова выглядит следующим образом:

Малафеев, Мареш, Ломбертс, Овсепян, Анюков, Денисов, Зырянов, Кобелев, Быстров, Кержаков, Аршавин.

Ранее игрок рассказал, что в скором времени может завершить карьеру.