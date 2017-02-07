Рейтинг@Mail.ru

Кержаков составил символическую сборную игроков «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кержаков Александр, Мареш Павел, Малафеев Вячеслав, Ломбертс Николас, Овсепян Саркис, Анюков Александр, Денисов Игорь, Зырянов Константин, Кобелев Андрей , Быстров Владимир, Аршавин Андрей
Сегодня, 18:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал свою версию символической сборной команды среди тех футболистов, с которыми он выступал в стане питерцев.

Сборная Кержакова выглядит следующим образом:

Малафеев, Мареш, Ломбертс, Овсепян, Анюков, Денисов, Зырянов, Кобелев, Быстров, Кержаков, Аршавин.

Ранее игрок рассказал, что в скором времени может завершить карьеру.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:48
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:46
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:21, редактировал Сегодня 18:22
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:14 Шишкин: «Маленький Дзюба был капитаном и много забивал» 19
Вчера
Александр Чистяков
Символы клубов. Самые преданные в РФПЛ
​Кто главный гвардеец в РФПЛ? Кого можно назвать самым заслуженным ветераном «Спартака», и кто первый старожил «Зенита» и ЦСКА? «Соккер.ру» идет по следу верности.
Комментариев: 27
18:04 «Динамо» проявляет интерес к Мохаммеду Рабиу 10
10:43 «Динамо» погасило долг перед Погребняком 26
05 февраля 2017
16:15 Маргасов: «„Локомотив“ - большой клуб, который всегда идет в лидерах и бьется за титул» 20
10:30 Оланаре: «Кульбитов больше не ждите, надоело» 37
00:27 Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть» 8
04 февраля 2017
14:43 Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!» 79
13:28 Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове» 50
08:23 Агент: «Антону Миранчуку предложили контракт, который здравомыслящий человек не подпишет» 23
все материалы по этой теме
Турниры