Кержаков составил символическую сборную игроков «Зенита»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кержаков Александр, Мареш Павел, Малафеев Вячеслав, Ломбертс Николас, Овсепян Саркис, Анюков Александр, Денисов Игорь, Зырянов Константин, Кобелев Андрей , Быстров Владимир, Аршавин Андрей
Сегодня, 18:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал свою версию символической сборной команды среди тех футболистов, с которыми он выступал в стане питерцев.
Сборная Кержакова выглядит следующим образом:
Малафеев, Мареш, Ломбертс, Овсепян, Анюков, Денисов, Зырянов, Кобелев, Быстров, Кержаков, Аршавин.
Ранее игрок рассказал, что в скором времени может завершить карьеру.
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