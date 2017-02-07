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Президент «Атлетико»: «Агуэро покинул наш клуб по глупым причинам»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Манчестер Сити, Агуэро Серхио
Сегодня, 18:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо вспомнил, как клуб продавал нападающего Серхио Агуэро в «Манчестер Сити». Аргентинец выступал за «матрасников» в период с 2006 по 2011 год, а затем перебрался в Манчестер за 38 млн фунтов.

«Агуэро - единственный игрок, покинувший наш клуб по глупым причинам. Он приходил сюда как герой, а ушел через заднюю дверь».

Агуэро перестал попадать в основу «горожан», после чего в его услугах оказались заинтересованы ряд клубов.

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