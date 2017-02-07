Президент «Атлетико»: «Агуэро покинул наш клуб по глупым причинам»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо вспомнил, как клуб продавал нападающего Серхио Агуэро в «Манчестер Сити». Аргентинец выступал за «матрасников» в период с 2006 по 2011 год, а затем перебрался в Манчестер за 38 млн фунтов.

«Агуэро - единственный игрок, покинувший наш клуб по глупым причинам. Он приходил сюда как герой, а ушел через заднюю дверь».

Агуэро перестал попадать в основу «горожан», после чего в его услугах оказались заинтересованы ряд клубов.