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Ганчаренко: «Я доволен каждым игроком на этом сборе»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного матча с австрийским клубом ЛАСК (1:0).

«Меня радует, что наша молодёжь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили — следствие того, что мы хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч. Я доволен каждым игроком на этом сборе.

Есть шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее. Планируются ли изменения в части состава молодых игроков? Нет, на третьем сборе будем работать тем же составом».

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