«Интер» планирует продлить контракт с Меделем

«Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Гари Меделем. Текущее соглашение 29-летнего чилийца рассчитано до 2018 года, однако «нерадзурри» предложат ему новый договор до 2020 года. Ожидается, что стороны согласуют все детали уже в этом месяце.

После Меделя «Интер» планирует провести переговоры по контракту также с защитником Жоао Мирандой, но поскольку футболисту вскоре исполняется 33 года, не факт, что эти переговоры завершатся успешно.