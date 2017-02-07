«Интер» планирует продлить контракт с Меделем
Сегодня, 19:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Гари Меделем. Текущее соглашение 29-летнего чилийца рассчитано до 2018 года, однако «нерадзурри» предложат ему новый договор до 2020 года. Ожидается, что стороны согласуют все детали уже в этом месяце.
После Меделя «Интер» планирует провести переговоры по контракту также с защитником Жоао Мирандой, но поскольку футболисту вскоре исполняется 33 года, не факт, что эти переговоры завершатся успешно.
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