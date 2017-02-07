Рейтинг@Mail.ru

Дмитрий Комбаров: «Не согласен, что „Спартак“ лидирует незаслуженно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, ЦСКА, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 20:02 | Источник: rg.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Георги Миланова, который ранее заявил, что «красно-белые» во многих матчах первого круга РФПЛ побеждали незаслуженно.

«Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идет на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало.

Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в 5 очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:14
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
ответ пользователю наше призвание (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:33 Ганчаренко: «Я доволен каждым игроком на этом сборе» 11
14:28 А. Кержаков: «Осознание близости завершения карьеры приходит» 46
14:06 Зобнин: «Я не слежу за матчами ЦСКА, „Краснодара“ или „Зенита“» 51
12:07 Аджоев: «„Арсенал“ принял решение расстаться с 14 игроками, они не сделают нас сильнее» 15
11:52 Главврач «Спартака» назвал самых выносливых игроков в составе «красно-белых» 39
11:42 Ганчаренко: «В игре ЦСКА виден прогресс» 87
11:05 Главврач «Спартака»: «Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом» 31
08:31 Шишкин: «Россия – футбольная страна, просто не всё делается правильно» 32
07:53 Видео Бубнов: «Бельерин просто врезался в локоть Алонсо. Нарушения не было» 67
05:38 Бубнов: «У ЦСКА идет более цельная подготовка, чем у „Зенита“» 58
все материалы по этой теме
Турниры