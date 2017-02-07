Дмитрий Комбаров: «Не согласен, что „Спартак“ лидирует незаслуженно»

Игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Георги Миланова, который ранее заявил, что «красно-белые» во многих матчах первого круга РФПЛ побеждали незаслуженно.

«Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идет на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало.

Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в 5 очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех».