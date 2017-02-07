Нзонзи - лучший игрок Примеры в январе, Бериссо - лучший тренер

Полузащитник «Севильи» Стивен Нзонзи, недавно продливший контракт с андалусийцами, признан лучшим игроком Примеры в январе. В прошлом месяце он провел 4 матча в чемпионате Испании, во всех из них сыграв 90 минут.

А лучшим тренером признан наставник «Сельты» Эдуардо Бериссо. Под его руководством клуб из Виго провел 4 поединка в Примере, 2 из них выиграл, 1 свел вничью и еще 1 проиграл. Кроме того, в январе «Сельта» прошла 2 стадии Кубка Испании, в том числе выбив из турнира мадридский «Реал».