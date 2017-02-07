Самарас перебирается в «Сарагосу»
Сегодня, 20:27 | Источник: ФК "Сарагоса" | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный греческий нападающий Георгиос Самарас перейдет в «Сарагосу», ныне представляющую Сегунду. Футболист уже прибыл в расположение клуба, где в скором времени пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт до конца сезона.
Последним клубом Самараса была команда «Райо Оклахома», к которой он присоединился в марте прошлого года.
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