Самарас перебирается в «Сарагосу»

Известный греческий нападающий Георгиос Самарас перейдет в «Сарагосу», ныне представляющую Сегунду. Футболист уже прибыл в расположение клуба, где в скором времени пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт до конца сезона.

Последним клубом Самараса была команда «Райо Оклахома», к которой он присоединился в марте прошлого года.