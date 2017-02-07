Макеев будет заявлен за «Спартак-2»
Сегодня, 20:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал, что защитник Евгений Макеев, который накануне был отзаявлен, будет выступать за вторую команду «красно-белых».
«Макеев из „Спартака“ никуда не уходит. Его отзаявили из первой команды, чтобы заявить в „Спартак-2“».
На счету 27-летнего Макеева более 200 матчей за «красно-белых».
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