Макеев будет заявлен за «Спартак-2»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал, что защитник Евгений Макеев, который накануне был отзаявлен, будет выступать за вторую команду «красно-белых».

«Макеев из „Спартака“ никуда не уходит. Его отзаявили из первой команды, чтобы заявить в „Спартак-2“».

На счету 27-летнего Макеева более 200 матчей за «красно-белых».