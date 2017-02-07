Рейтинг@Mail.ru

Макеев будет заявлен за «Спартак-2»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Макеев Евгений
Сегодня, 20:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал, что защитник Евгений Макеев, который накануне был отзаявлен, будет выступать за вторую команду «красно-белых».

«Макеев из „Спартака“ никуда не уходит. Его отзаявили из первой команды, чтобы заявить в „Спартак-2“».

На счету 27-летнего Макеева более 200 матчей за «красно-белых».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  1
BP
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:18 Кержаков составил символическую сборную игроков «Зенита» 58
06:14 Шишкин: «Маленький Дзюба был капитаном и много забивал» 20
Вчера
Александр Чистяков
Символы клубов. Самые преданные в РФПЛ
​Кто главный гвардеец в РФПЛ? Кого можно назвать самым заслуженным ветераном «Спартака», и кто первый старожил «Зенита» и ЦСКА? «Соккер.ру» идет по следу верности.
Комментариев: 27
18:04 «Динамо» проявляет интерес к Мохаммеду Рабиу 10
10:43 «Динамо» погасило долг перед Погребняком 26
05 февраля 2017
16:15 Маргасов: «„Локомотив“ - большой клуб, который всегда идет в лидерах и бьется за титул» 20
10:30 Оланаре: «Кульбитов больше не ждите, надоело» 37
00:27 Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть» 8
04 февраля 2017
14:43 Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!» 79
13:28 Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове» 50
все материалы по этой теме
Турниры