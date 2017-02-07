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Кевин-Принс Боатенг: «Клопп - лучший тренер мира»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Боруссия Д, Ливерпуль, Боатенг Кевин-Принс, Клопп Юрген
Сегодня, 21:13 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин Принс-Боатенг поделился мнением о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Боатенг очень высоко оценил немецкого специалиста, хотя при нем он сыграл лишь немного матчей в дортмундской «Боруссии».

«Клопп - лучший тренер мира. Он знает, когда на футболиста нужно прикрикнуть, а когда утешить. Он имеет все качества для тренера. Спросите у футболистов, и они скажут: „Это лучший тренер, я готов умереть за него“.

В Дортмунде были футболисты, которые играли по 5 минут за полгода, но все равно были рады. Рады тренировкам с Клоппом, они с удовольствием работали, потому что тренер давал им почувствовать себя важными. Не обязательно, что в качестве игрока, - он мог и не рассчитывать на вас, - но в качестве личности. Вот почему он успешен во всем мире».

Сейчас у «Ливерпуля» Клоппа пошла неудачная полоса, после чего в сторону специалиста полетел ряд критических стрел.

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