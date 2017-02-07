Кевин-Принс Боатенг: «Клопп - лучший тренер мира»
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин Принс-Боатенг поделился мнением о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Боатенг очень высоко оценил немецкого специалиста, хотя при нем он сыграл лишь немного матчей в дортмундской «Боруссии».
«Клопп - лучший тренер мира. Он знает, когда на футболиста нужно прикрикнуть, а когда утешить. Он имеет все качества для тренера. Спросите у футболистов, и они скажут: „Это лучший тренер, я готов умереть за него“.
В Дортмунде были футболисты, которые играли по 5 минут за полгода, но все равно были рады. Рады тренировкам с Клоппом, они с удовольствием работали, потому что тренер давал им почувствовать себя важными. Не обязательно, что в качестве игрока, - он мог и не рассчитывать на вас, - но в качестве личности. Вот почему он успешен во всем мире».
Сейчас у «Ливерпуля» Клоппа пошла неудачная полоса, после чего в сторону специалиста полетел ряд критических стрел.
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Командные
«Боруссия» (Дортмунд)
Чемпион Чемпион Германии (2): 2010/11, 2011/12
Серебряный призёр Вице-чемпион (2): 2012/13, 2013/14
Чемпион Обладатель Кубка Германии (1): 2011/12
Серебряный призёр Финалист Кубка Германии (2): 2013/14, 2014/15
Чемпион Обладатель Суперкубка Германии (2): 2013, 2014
Серебряный призёр Финалист Суперкубка Германии (2): 2011, 2012
Серебряный призёр Финалист Лиги чемпионов УЕФА (1): 2012/13
«Ливерпуль»
Серебряный призёр Финалист Лиги Европы УЕФА (1): 2015/16
Серебряный призёр Финалист Кубка Футбольной лиги (1): 2015/16
Личные
Футбольный тренер года в Германии (2): 2011, 2012
Тренер месяца в Англии: Сентябрь 2016
------ под вопросом?
Надеюсь, Клопп сумеет соответствовать словам Боатенга и приведет Ливерпуль к титулам.