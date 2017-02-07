Галлас: «Возможно, в „Арсенале“ настало время перемен»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Галлас Вильям, Венгер Арсен
Сегодня, 21:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Арсенала» Вильям Галлас считает, что клубу, возможно, стоит расстаться с многолетним тренером команды Арсеном Венгером.
«Возможно, пришло время, когда в конце сезона надо что-то менять. Мы не можем забыть того, что Венгер сделал для клуба. Он проделал очень хорошую работу, поэтому иногда очень трудно взять и уволить такого специалиста. Нужно уважать его. Вероятно, в конце сезона руководство клуба должно поговорить с Венгером и принять общее решение.
Футбол - это история о победе, о трофеях. Игроки нуждаются в трофеях. Если вы их не завоюете, то будете разочарованы в конце своей карьеры. Я не знаю, что собирается делать „Арсенал“, но они должны снова начать выигрывать титулы».
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Но они, также, понимают, что полноценной замены Венгеру нет.
С ним во главе клуб не завоевывал много трофеев, но приносит хорошую прибыль.
Ничего не меняется - Золотой телец по прежнему рулит.