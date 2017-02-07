Тухель: «Гетце не хватает уверенности, он еще получит свой шанс»

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель дал понять, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Марио Гетце, который после возвращения в стан «шмелей» явно находится в не самой своей лучшей форме.

«Я убежден, что Гетце нам еще пригодится. С ним нет никаких проблем. То, что сейчас Марио остается в запасе, - это мое решение. Ему не хватает уверенности, но шанс доказать свою ценность он получит.

К Гетце приковано много внимания, и я не думаю, что это идет ему на пользу. Сейчас нам нужно терпение и кропотливая работа.

У Марио есть мышечные проблемы, поэтому он пропустил сегодняшнюю тренировку. Вряд ли он завтра сыграет с „Гертой“».

Напомним, что Гетце не появился на поле во время последнего матча «шмелей» с «Лейпцигом» (1:0).