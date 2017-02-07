Тухель: «Гетце не хватает уверенности, он еще получит свой шанс»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Боруссия Д, Тухель Томас , Гетце Марио
Сегодня, 21:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель дал понять, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Марио Гетце, который после возвращения в стан «шмелей» явно находится в не самой своей лучшей форме.
«Я убежден, что Гетце нам еще пригодится. С ним нет никаких проблем. То, что сейчас Марио остается в запасе, - это мое решение. Ему не хватает уверенности, но шанс доказать свою ценность он получит.
К Гетце приковано много внимания, и я не думаю, что это идет ему на пользу. Сейчас нам нужно терпение и кропотливая работа.
У Марио есть мышечные проблемы, поэтому он пропустил сегодняшнюю тренировку. Вряд ли он завтра сыграет с „Гертой“».
Напомним, что Гетце не появился на поле во время последнего матча «шмелей» с «Лейпцигом» (1:0).
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