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Тухель: «Гетце не хватает уверенности, он еще получит свой шанс»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Боруссия Д, Тухель Томас , Гетце Марио
Сегодня, 21:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель дал понять, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Марио Гетце, который после возвращения в стан «шмелей» явно находится в не самой своей лучшей форме.

«Я убежден, что Гетце нам еще пригодится. С ним нет никаких проблем. То, что сейчас Марио остается в запасе, - это мое решение. Ему не хватает уверенности, но шанс доказать свою ценность он получит.

К Гетце приковано много внимания, и я не думаю, что это идет ему на пользу. Сейчас нам нужно терпение и кропотливая работа. 

У Марио есть мышечные проблемы, поэтому он пропустил сегодняшнюю тренировку. Вряд ли он завтра сыграет с „Гертой“».

Напомним, что Гетце не появился на поле во время последнего матча «шмелей» с «Лейпцигом» (1:0).

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