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«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы

Матч: БаварияБавария1 : 0ВольфсбургВольфсбург
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:54 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург».

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья, Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур, Луис Густаво, Арнольд, Зегуин, Нтеп, Майораль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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