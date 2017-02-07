«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы
Матч: Бавария1 : 0Вольфсбург
Идет первый тайм
Сегодня, 21:54 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург».
«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Левандовски.
«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья, Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур, Луис Густаво, Арнольд, Зегуин, Нтеп, Майораль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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