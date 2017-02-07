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«Барселона» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона0 : 0АтлетикоАтлетико
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:07 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Напомним, встреча в Мадриде завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич, Туран, Месси, Луис Суарес.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Коке, Гайтан, Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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