«Барселона» - «Атлетико»: стартовые составы
Сегодня, 22:07 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Напомним, встреча в Мадриде завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич, Туран, Месси, Луис Суарес.
«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Коке, Гайтан, Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Другие материалы по теме:
22:53 Видео «Монако» добыл выездную победу над «Монпелье» 1
Вадим Багров
Перес поссорился с Ла Лигой и напомнил о закрытой Суперлиге. «Соккер.ру» объясняет, почему такие угрозы – блеф и шантаж со стороны «Реала», «Баварии» или «Ювентуса».
Или войдите через
А в финале надеюсь на эль-класико.
В общем фланг проходной + Гомеш в старте... есть у Атлетико шансы и не плохие.