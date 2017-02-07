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ПСЖ - «Лилль»: стартовые составы

Матч: ПСЖПСЖ0 : 0ЛилльЛилль
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:12 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура Лиги 1 ПСЖ - «Лилль».

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Максвелл, Орье, Кимпембе, Дракслер, Матюиди, Ди Мария, Мотта, Бен-Арфа, Кавани.

«Лилль»: Эньема, Баша, Бериа, Пальмьери, Сумаоро, Амаду, Шека, Кишна, Коршья, Эль-Гази, Бензия.

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