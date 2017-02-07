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Ринат Билялетдинов может возглавить «Спартак» из Юрмалы

Соккер.Ру // Россия: тренеры, Спартак Юр, Билялетдинов Ринат
Сегодня, 22:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, что находится в Латвии, где ведет переговоры со «Спартаком» из Юрмалы.

«Пока без комментариев. Я нахожусь в Латвии, знакомлюсь с ситуацией, но преждевременно говорить, что что-то уже документально зафиксировано. Веду ли я переговоры? Не без этого, я тут и мне интересно посмотреть, как футбол выглядит в Прибалтике».

Сезон-2016 «Спартак» из Юрмалы закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков.

Билялетдинова ранее сватали в «Анжи», но клуб в итоге отдал предпочтение кандидатуре Александра Григоряна.

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