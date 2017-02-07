Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец не собирается продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает летом. 24-летний игрок, в соответствии с регламентом, может вести переговоры с другими клубами уже сейчас.

По данным источника, интерес к игроку проявляют «Спартак», «Рубин» и «Ростов» – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами.

В этом сезоне футболист провел 1 матч в РФПЛ.