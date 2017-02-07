Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом»
Сегодня, 22:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец не собирается продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает летом. 24-летний игрок, в соответствии с регламентом, может вести переговоры с другими клубами уже сейчас.
По данным источника, интерес к игроку проявляют «Спартак», «Рубин» и «Ростов» – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами.
В этом сезоне футболист провел 1 матч в РФПЛ.
Другие материалы по теме:
17:20 Слухи «Спартак» поборется за Касереса 70
01:38 Слухи Шандао может уйти из «Анжи» в «Гремио» 2
Вчера
10:40 Слухи Олег Иванов может перебраться в США 63
09:39 Слухи Панюков интересен «Локомотиву» 34
05 февраля 2017
17:46 Слухи Источник: «Касереса в „Локомотиве“ не будет, клуб наблюдает за хавбеком сборной Камеруна» 6
13:59 Слухи Касерес может перейти в «Локомотив» 34
04 февраля 2017
Или войдите через
Пора в Китай