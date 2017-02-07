Куарежма продлил контракт с «Бешикташем»
Сегодня, 23:02 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма продлил контракт с клубом. Новое соглашение 33-летнего игрока рассчитано до 2020 года. Следующие два сезона зарплата футболиста будет составлять 2.1 млн евро. В сезоне-2019/20 - 1.75 млн евро. Кроме того, Куарежма будет получать дополнительный бонус в 4 тысячи евро за каждый сыгранный матч.
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