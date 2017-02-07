Тигиев согласовал контракт со «Спартаком»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Спартак М, Тигиев Георгий
Сегодня, 23:10 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Анжи» Георгий Тигиев переходит в «Спартак», сообщает источник. 21-летний футболист уже согласовал с «красно-белыми» условия личного контракта. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
В этом сезоне крайний защитник провел 14 матчей в РФПЛ.
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Контракты любят тишину.А уж денюжки в них, тем более.