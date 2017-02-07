Тигиев согласовал контракт со «Спартаком»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев переходит в «Спартак», сообщает источник. 21-летний футболист уже согласовал с «красно-белыми» условия личного контракта. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

В этом сезоне крайний защитник провел 14 матчей в РФПЛ.