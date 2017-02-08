Каррера: «„Спартак“ тоже пытался подписать Ивановича, но он предпочел „Зенит“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что он ищет еще одного игрока на позицию крайнего защитника. Также итальянец признался, что «красно-белые» пытались приобрести оборонца Бранислава Ивановича, но тот в итоге выбрал «Зенит».

«Покупка крайнего защитника? В планах его приобретение, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках. Не знаю, ждать его или нет этой зимой, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

Не думали ли подписать Бранислава Ивановича? Мы попробовали, но он предпочел „Зенит“. Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге».