Каррера: «„Спартак“ тоже пытался подписать Ивановича, но он предпочел „Зенит“»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что он ищет еще одного игрока на позицию крайнего защитника. Также итальянец признался, что «красно-белые» пытались приобрести оборонца Бранислава Ивановича, но тот в итоге выбрал «Зенит».
«Покупка крайнего защитника? В планах его приобретение, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках. Не знаю, ждать его или нет этой зимой, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.
Не думали ли подписать Бранислава Ивановича? Мы попробовали, но он предпочел „Зенит“. Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге».
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Ты наверно ходишь ради интереса ,или престижа компании.
Все работают за деньги,вот только спартаковцы делают это крайне неэфективно,0 трофеев,деньги на воздух.
У нас в Орле такая же история.
Я ушел,приятно было по_общаться )
У спартака есть суперкубок ссср?
Есть кубок премьер лиги?
А может быть у спартака есть кубок уефа?
Или супер кубок европы есть?