Лам завершит карьеру грядущим летом
Сегодня, 00:12 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Баварии» Филипп Лам уже объявил руководству мюнхенцев о том, что он завершит карьеру игрока этим летом, сообщают в Германии. В то же время Лам отказался от поста спортивного директора «Баварии», который ему предлагали.
Лам выступает за первую команду мюнхенцев с 2002 года. Совсем недавно 33-летний игрок провел 500-й матч за свой клуб.
Другие материалы по теме:
00:22 Слухи Бальде Кейта не собирается оставаться в «Лацио» 1
Вчера
06 февраля 2017
Или войдите через