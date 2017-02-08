Лам завершит карьеру грядущим летом

Капитан «Баварии» Филипп Лам уже объявил руководству мюнхенцев о том, что он завершит карьеру игрока этим летом, сообщают в Германии. В то же время Лам отказался от поста спортивного директора «Баварии», который ему предлагали.

Лам выступает за первую команду мюнхенцев с 2002 года. Совсем недавно 33-летний игрок провел 500-й матч за свой клуб.