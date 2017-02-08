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Бальде Кейта не собирается оставаться в «Лацио»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Лацио, Кейта Бальде Диао
Сегодня, 00:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Лацио» Бальде Кейта не будет продлевать контракт с клубом. Римляне несколько раз предлагали форварду новое соглашение, но постоянно следовал отказ. Текущий договор Кейта рассчитан до лета 2018 года, а это значит, что продавать игрока будут ближайшим летом, чтобы потом он не ушел свободным агентом.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы гранды Серии А и АПЛ. Сумма вероятной сделки оценивается в 25 млн евро.

В этом сезоне Кейта провел 17 матчей в Серии А, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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