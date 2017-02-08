«Рома» разгромила «Фиорентину»

В матче 23-го тура Серии А «Рома» разобралась с «Фиорентиной».

Рим, «Олимпико».

«Рома» - «Фиорентина» - 4:0 (1:0)

Голы : Джеко 39, 83, Фасио 58, Наингголан 75.

«Рома»: Щесны, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Стротман, Эль-Шаарави (Тотти 81), де Росси (Паредес 85), Бруно Перес, Джеко.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера (Иличич 63), Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро, Весино, Бернардески (Тельо 74), Кьеза (Кристофоро 78), Эль-Бабакар.

Главный тренер: Паулу Соуза.

Предупреждения: Стротман 18, Санчес 35, Валеро 41, де Росси 56. Родригес 57.

Судья: Массимилиано Иррати.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.