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«Рома» разгромила «Фиорентину»

Матч: РомаРома4 : 0ФиорентинаФиорентина
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 23-го тура Серии А «Рома» разобралась с «Фиорентиной».

Рим, «Олимпико».

«Рома» - «Фиорентина» - 4:0 (1:0)
Голы: Джеко 39, 83, Фасио 58, Наингголан 75.

«Рома»: Щесны, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Стротман, Эль-Шаарави (Тотти 81), де Росси (Паредес 85), Бруно Перес, Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера (Иличич 63), Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро, Весино, Бернардески (Тельо 74), Кьеза (Кристофоро 78), Эль-Бабакар.
Главный тренер: Паулу Соуза.

Предупреждения: Стротман 18, Санчес 35, Валеро 41, де Росси 56. Родригес 57.

Судья: Массимилиано Иррати.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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