Бабаев: «Зегелар в ЦСКА? Это очередной слух»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию, согласно которой «армейцы» предложили лиссабонскому «Спортингу» 5 млн евро за защитника Марвина Зегелара:

«Данная информация не соответствует действительности, это очередной слух. Что касается позиций, то трансферное окно будет открыто еще больше двух недель, поэтому работа будет вестись. Но сказать что-то конкретное достаточно проблематично.

Как известно, основная задача для ЦСКА была найти нападающего, мы ее решили. Время покажет насколько успешно. По всем остальным позициям ничего нельзя исключать, но и какой-то конкретики на данный момент нет».