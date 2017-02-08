Бабаев: «Зегелар в ЦСКА? Это очередной слух»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Спортинг, Зегелар Марвин, Бабаев Роман
Сегодня, 01:13 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию, согласно которой «армейцы» предложили лиссабонскому «Спортингу» 5 млн евро за защитника Марвина Зегелара:
«Данная информация не соответствует действительности, это очередной слух. Что касается позиций, то трансферное окно будет открыто еще больше двух недель, поэтому работа будет вестись. Но сказать что-то конкретное достаточно проблематично.
Как известно, основная задача для ЦСКА была найти нападающего, мы ее решили. Время покажет насколько успешно. По всем остальным позициям ничего нельзя исключать, но и какой-то конкретики на данный момент нет».
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