«Ман Сити» готов продать Агуэро в ПСЖ за 80 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, ПСЖ, Агуэро Серхио, Жезус Габриэль
Сегодня, 01:52 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Павел Молочный
ПСЖ готовит предложение «Манчестер Сити» по нападающему Серхио Агуэро. Сообщается, что «горожане» согласны отпустить аргентинца за £ 80 млн.
В последних двух играх «Манчестер Сити» Агуэро не выходил в стартовом составе, уступив место молодому бразильскому нападающему Габриэлю Жезусу. После этого Агуэро заявил, что «будет помогать команде», а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.
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