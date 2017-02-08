«Ман Сити» готов продать Агуэро в ПСЖ за 80 млн фунтов

ПСЖ готовит предложение «Манчестер Сити» по нападающему Серхио Агуэро. Сообщается, что «горожане» согласны отпустить аргентинца за £ 80 млн.

В последних двух играх «Манчестер Сити» Агуэро не выходил в стартовом составе, уступив место молодому бразильскому нападающему Габриэлю Жезусу. После этого Агуэро заявил, что «будет помогать команде», а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.