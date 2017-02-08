Каррера: «Дал понять всем игрокам, что впереди нас ждут 13 финалов»
Сегодня, 02:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что ко всем оставшимся матчам в чемпионате России его команда должна подходить с максимальным настроем:
«Какую первую фразу сказал команде после выхода из отпуска? Точно не вспомню. Но дал понять всем игрокам, что впереди нас ждет 13 финалов. Наша цель приближается. И к каждому из оставшихся матчей необходимо отнестись именно как к решающему. Сегодня нужно полностью забыть все, что мы сделали прежде. И наше промежуточное достижение — первое место — аннулируется, потеряет всякий смысл, если не выиграем чемпионат».
Итальянский специалист также сообщил, что «Спартак» пытался подписать защитника «Челси» Бранислава Ивановича, который в итоге достался «Зениту».
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