Соуза: «Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“»
Матч: Рома4 : 0Фиорентина
Сегодня, 03:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал поражение своей команды от «Ромы» (0:4) в 23-м туре чемпионата Италии:
«„Рома“ поддерживала высокий темп, напор и качество игры на протяжении всего матча. Нам чего-то не хватало в завершении атак.
Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“.
Я не волнуюсь. Я должен работать и стараться улучшить игру, особенно это касается коллективной обороны».
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