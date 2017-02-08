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Соуза: «Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“»

Матч: РомаРома4 : 0ФиорентинаФиорентина
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Соуза Паулу
Сегодня, 03:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал поражение своей команды от «Ромы» (0:4) в 23-м туре чемпионата Италии:

«„Рома“ поддерживала высокий темп, напор и качество игры на протяжении всего матча. Нам чего-то не хватало в завершении атак.

Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“.

Я не волнуюсь. Я должен работать и стараться улучшить игру, особенно это касается коллективной обороны».

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