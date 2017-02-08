Соуза: «Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал поражение своей команды от «Ромы» (0:4) в 23-м туре чемпионата Италии:

«„Рома“ поддерживала высокий темп, напор и качество игры на протяжении всего матча. Нам чего-то не хватало в завершении атак.

Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“.

Я не волнуюсь. Я должен работать и стараться улучшить игру, особенно это касается коллективной обороны».