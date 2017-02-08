Каррера: «Возможно, мы неправильно подошли к той встрече с „Крыльями Советов“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, по какой причине красно-белые потерпели разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ:

«Выяснил ли я для себя главную причину провала в том матче? Да. Ты никогда не должен выходить на поле с мыслями, что уже победил. Если у тебя хромает концентрация, то сразу очень легко проиграешь. В футболе бывают такие уроки, важно уметь извлекать из них пользу. Зачастую ты получаешь больший заряд энергии от поражения 0:4, нежели от победы с таким же счетом. Когда уступаешь с минимальной разницей, еще могут появиться какие-то оправдания — неверный офсайд, плохое судейство и так далее... Но если тебя громят, тут уже ничего подобного не скажешь. Причины в таких случаях внутри нас самих.

Да. Это не футбольное поражение, а ментальное. Возможно, мы неправильно подошли к той встрече. И говорю, кстати, не только о футболистах, а о всей команде, о „Спартаке“ в целом».