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Энрике: «„Барселона“ не заслужила такого счета, но заслужила выход в финал»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Энрике Луис , Суарес Луис, Роберто Серхи
Сегодня, 04:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1), а также прокомментировал удаление двух игроков сине-гранатовых Луиса Суареса и Серхи Роберто:

«Меня расстраивает то, что мои игроки пропустят финал, но это то, что случается в футболе. Арбитр считает, что Суарес и Роберто заслужили получить по 2 желтые карточки.

В эти 90 минут мы не заслуживали такого результата, но мы заслужили играть в финале Кубка Испании».

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