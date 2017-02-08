Энрике: «„Барселона“ не заслужила такого счета, но заслужила выход в финал»
Сегодня, 04:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1), а также прокомментировал удаление двух игроков сине-гранатовых Луиса Суареса и Серхи Роберто:
«Меня расстраивает то, что мои игроки пропустят финал, но это то, что случается в футболе. Арбитр считает, что Суарес и Роберто заслужили получить по 2 желтые карточки.
В эти 90 минут мы не заслуживали такого результата, но мы заслужили играть в финале Кубка Испании».
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