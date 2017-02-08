Писарев: «За время переговоров понял, что „Олимпиец“ – очень серьезный клуб»

Новый наставник нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев объяснил, почему принял решение возглавить эту команду:

«Никогда не скрывал, что хочу попробовать себя в роли клубного тренера. Есть амбиции и свои творческие идеи.

После общения с руководство области я понял заинтересованность руководителей развивать футбол в регионе и городе. Подкупает молодой, амбициозный проект. Устал читать в прессе про бойкоты, забастовки, неплатежи, околофутбольные склоки. Мне захотелось сосредоточиться на футболе и на работе, чтобы не было шлейфа за спиной. Надеюсь, что „Олимпиец“ это тот проект, который будет сохранять чистоту футбола.

За время переговоров я понял, что клуб очень серьезный, и он не бросает ни слов, ни денег на ветер. Мы согласились с руководством, что будем делать команду не из каких-то сумасшедших средств, а будет исходить из того бюджета, который есть.

Приоритетом был клуб, конечно. Семилетний опыт работы в молодежной сборной — это три созыва. Я реально понимаю, что это непростая история — быть тренером сборной. Игра в марте, а следующая в сентябре, то есть я выхожу со свистком тренировать через пять месяцев. Непростая для тренера специфика, я попробовал это и понял, что мне ближе ежедневная работа клубного тренера. Есть идеи, который я хочу воплотить именно как клубный тренер.

Задачи в „Олимпийце“? Занять первое место, повышение в классе».

Напомним, «Олимпиец» идет на втором месте во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье».