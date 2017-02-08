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Рафаэль Надаль: «„Реал“ – мой любимый клуб, я бы хотел стать его президентом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал
Сегодня, 05:17 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль, известный болельщик «Реала», признался, что хотел бы когда-нибудь стать президентом мадридского клуба:

«Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Все знают, что я страстный футбольный болельщик, а „Реал“ — мой любимый клуб. Говорить об этом сейчас — утопия, но если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!

Впрочем, у клуба и сейчас всё отлично. Флорентино Перес — прекрасный президент, и я не думаю, что нужен „Реалу“ в этом качестве».

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