Рафаэль Надаль: «„Реал“ – мой любимый клуб, я бы хотел стать его президентом»

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль, известный болельщик «Реала», признался, что хотел бы когда-нибудь стать президентом мадридского клуба:

«Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Все знают, что я страстный футбольный болельщик, а „Реал“ — мой любимый клуб. Говорить об этом сейчас — утопия, но если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!

Впрочем, у клуба и сейчас всё отлично. Флорентино Перес — прекрасный президент, и я не думаю, что нужен „Реалу“ в этом качестве».