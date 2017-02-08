Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца

Полузащитник леверкузенского «Байера» Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на него по решению ФИФА:

«„Байер“ не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом отношении, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации».

В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». После этого турецкий хавбек продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его наказании.