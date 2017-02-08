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Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Байер, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 05:29 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник леверкузенского «Байера» Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на него по решению ФИФА:

«„Байер“ не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом отношении, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации».

В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». После этого турецкий хавбек продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его наказании.

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