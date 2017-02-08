Кадиев: «Если „Анжи“ вылетит в ФНЛ, это не будет трагедией»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев высказался на тему возможного вылета махачкалинского клуба из Премьер-Лиги:

«Если „Анжи“ вылетит, будет ли это результатом? Да, будет результатом. Очень плохим результатом. Но не трагедией. Я не могу допускать мысли, что мы вылетим, но почему-то все мы забываем, что и в ФНЛ играют 20 команд. Я вам вот что расскажу. Я в детстве всегда болел за „Спартак“, потому что большую часть жил в Москве. Но мне очень нравилось „Торпедо“. Нравится дух того „Торпедо“, это была боевая команда — они выходили и бились вне зависимости от того, в каком дивизионе играли. Вон и московское „Динамо“ вылетало. Но без падений нет и взлетов.

Трагедия будет, если в Дагестане не останется людей, которые будут обращать внимание на спорт, на молодежь и подрастающее поколение. Вот тогда будет трагедия. Наверное, сейчас люди будут думать: „А, видимо, Осман готовится к первой лиге“. Не готовлюсь я к первой лиге! Я все 24 часа в сутки отдаю сейчас команде. Потому что мы не смирились с тем, что можем вылететь!»

После 17 туров «Анжи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ с 20 очками.