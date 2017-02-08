Андронов раскритиковал тренера «Зенита» по физподготовке
Комментатор Алексей Андронов на своей странице в Facebook подверг критике тренера «Зенита» по физической подготовке Карло Николини после того, как итальянцец заявил, что недоволен кондициями полузащитника команды Олега Шатова:
«Вот свежий анекдот — тренер по физподготовке Зенита недоволен кондициями Шатова! Которого сам и должен готовить. Иными словами, тренер Николини недоволен собой, своей работой! Брависсимо! Редкая в наше время склонность к самокритике!
Вообще не совсем понятно, с чего вдруг он взялся давать интервью. Как раз те самые полработы обсуждать. В разгар подготовки к сезону. Но ни для никого не секрет, что ключевой проблемой провала Зенитом концовки осенней части сезона было ужасное физическое состояние команды. Это подтверждали все: и специалисты, и наблюдатели со стороны и игроки. Именно тогда Зенит и отпустил Спартак на критичные 5 очков. Команда была как выжатый лимон, не могла дожать соперника в концовках, напротив, теряя в них драгоценные очки!
И вот сейчас, когда Зениту нужно спокойно и четко подготовиться к весенней части соревнований, в которой он отстает от лидера всего на 5 очков — тренер (не главный) открыто и публично высказывает недовольство готовностью одного из важных игроков, потенциальных лидеров. Если Зенит не добьется — это непременно вспомнят.
Так что можно только посоветовать синьору Николини (по собственным словам которого — его игроки должны быть на метр, на секунду впереди соперника), — посмотри, синьор, данные, проанализируй. Посмотри на осенние матчи, займись повышением собственной и своих игроков квалификации (она отражена в турнирной таблице), а не выступай в прессе в костюме вдовы унтер-офицера».
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Это как муравьиная ферма.Что то копошатся,много их,и интересно до поры до времени.
Просто устали ребятки,с кем не бывает,надо отдохнуть,потом еще забубенить игр так пять не меньше и к ЛЕ готовы.И перед ЦСКА надо не ехать,а прям марш-броском второго числа выдвигаться,чтобы разогретыми на игру прийти,а от туда можно в Пермь на роликовых коньках ехать,и приятно и весело и форма поддерживается .
Эх,мне бы ихним тренером по физподготовке,они бы,они бы,они бы на следующий год взяли реванш у чехов и попутно пеший Тур де Франс и Париж-Дакар-Мурманск-Анадырь-Ушуая.Да из них можно и хоккеистов и биатлонистов сделать за такие то деньги,и цирк дюсалей.
Хотя наверное зря я про Дю Солей вспомнил.Сейчас эти,чьё имя не называют,опять кубок соли припоминать будут,а когда то из-за соли бунт был)))
Ну какая уж в баке одёжка нашлась
Если известный комментатор, то сначала разберись, потом комментируй.
А еще лучше, найди канал для "этих" и развлекайся - ты на "них" очень похож.