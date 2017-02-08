Андронов раскритиковал тренера «Зенита» по физподготовке

Комментатор Алексей Андронов на своей странице в Facebook подверг критике тренера «Зенита» по физической подготовке Карло Николини после того, как итальянцец заявил, что недоволен кондициями полузащитника команды Олега Шатова:

«Вот свежий анекдот — тренер по физподготовке Зенита недоволен кондициями Шатова! Которого сам и должен готовить. Иными словами, тренер Николини недоволен собой, своей работой! Брависсимо! Редкая в наше время склонность к самокритике!

Вообще не совсем понятно, с чего вдруг он взялся давать интервью. Как раз те самые полработы обсуждать. В разгар подготовки к сезону. Но ни для никого не секрет, что ключевой проблемой провала Зенитом концовки осенней части сезона было ужасное физическое состояние команды. Это подтверждали все: и специалисты, и наблюдатели со стороны и игроки. Именно тогда Зенит и отпустил Спартак на критичные 5 очков. Команда была как выжатый лимон, не могла дожать соперника в концовках, напротив, теряя в них драгоценные очки!

И вот сейчас, когда Зениту нужно спокойно и четко подготовиться к весенней части соревнований, в которой он отстает от лидера всего на 5 очков — тренер (не главный) открыто и публично высказывает недовольство готовностью одного из важных игроков, потенциальных лидеров. Если Зенит не добьется — это непременно вспомнят.

Так что можно только посоветовать синьору Николини (по собственным словам которого — его игроки должны быть на метр, на секунду впереди соперника), — посмотри, синьор, данные, проанализируй. Посмотри на осенние матчи, займись повышением собственной и своих игроков квалификации (она отражена в турнирной таблице), а не выступай в прессе в костюме вдовы унтер-офицера».