Анчелотти: «Все, что имеет значение – это выход „Баварии“ в четвертьфинал Кубка Германии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал выход мюнхенской команды в 1/4 финала Кубка Германии после минимальной победы над «Вольфсбургом» (1:0):

«Я доволен игрой, которую мы показали в первые 80 минут. Мы полностью контролировали ход матча. Но мы не смогли забить второй гол.

У нас были некоторые проблемы в последние 10 минут встречи. „Вольфсбург“ сильно прибавил, чтобы сравнять счет. Но в конце концов, все, что имеет значение — это наш выход в четвертьфинал. Это очень важно».