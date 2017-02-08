Анчелотти: «Все, что имеет значение – это выход „Баварии“ в четвертьфинал Кубка Германии»
Матч: Бавария1 : 0Вольфсбург
Сегодня, 06:51 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал выход мюнхенской команды в 1/4 финала Кубка Германии после минимальной победы над «Вольфсбургом» (1:0):
«Я доволен игрой, которую мы показали в первые 80 минут. Мы полностью контролировали ход матча. Но мы не смогли забить второй гол.
У нас были некоторые проблемы в последние 10 минут встречи. „Вольфсбург“ сильно прибавил, чтобы сравнять счет. Но в конце концов, все, что имеет значение — это наш выход в четвертьфинал. Это очень важно».
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