Рейтинг@Mail.ru

Анчелотти: «Все, что имеет значение – это выход „Баварии“ в четвертьфинал Кубка Германии»

Матч: БаварияБавария1 : 0ВольфсбургВольфсбург
Соккер.Ру // Германия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло
Сегодня, 06:51 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал выход мюнхенской команды в 1/4 финала Кубка Германии после минимальной победы над «Вольфсбургом» (1:0):

«Я доволен игрой, которую мы показали в первые 80 минут. Мы полностью контролировали ход матча. Но мы не смогли забить второй гол.

У нас были некоторые проблемы в последние 10 минут встречи. „Вольфсбург“ сильно прибавил, чтобы сравнять счет. Но в конце концов, все, что имеет значение — это наш выход в четвертьфинал. Это очень важно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
06:33 Симеоне: «„Атлетико“ покидает турнир с чувством гордости» 2
04:30 Энрике: «„Барселона“ не заслужила такого счета, но заслужила выход в финал» 8
03:53 Спаллетти: «„Рома“ должна верить в чемпионство до самого конца» 3
03:21 Соуза: «Мы должны признать качество игры и силу „Ромы“» 0
Вчера
11:26 Слухи Манчини может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана» 32
07:13 Слухи «Байер» может уволить Шмидта в случае потери очков с «Айнтрахтом» 6
00:55 Клопп: «Я не совершенен» 27
06 февраля 2017
Александр Чистяков
Крест Купера. Почему всегда он?
Однажды Купер выиграет в финале, но это будет совсем другая история. Эктор у руля Египта уступил в решающем матче КАН, и «Соккер.ру» вспоминает всего его шесть промахов.
Комментариев: 24
08:52 Конте: «Когда дела идут не так, я могу и убить кого-нибудь» 30
05 февраля 2017
09:31 Слухи «Интер» намерен пригласить Конте 21
все материалы по этой теме
Турниры