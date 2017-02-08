Каррера: «Естественно, весной это будет „Спартак“, который построил я»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, можно ли будет говорить после зимних сборов, что «Спартак» стал командой, которую построил именно итальянский специалист, а не его предшественник Дмитрий Аленичев:

«Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими».