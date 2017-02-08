Каррера: «Естественно, весной это будет „Спартак“, который построил я»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо , Аленичев Дмитрий
Сегодня, 07:08 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, можно ли будет говорить после зимних сборов, что «Спартак» стал командой, которую построил именно итальянский специалист, а не его предшественник Дмитрий Аленичев:
«Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими».
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Очень хочется уже увидеть чемпионство "Спартака". Пора. Да и в ЛЧ что-то поднадоело смотреть на четвёртые места ЦСКА и неспособность навязать борьбу в плей-офф многомиллионного "Зенита".
Очень хочется уже увидеть чемпионство "Спартака". Пора. Да и в ЛЧ что-то поднадоело смотреть на четвёртые места ЦСКА и неспособность навязать борьбу в плей-офф многомиллионного "Зенита".
Побывали на первых местах,так сказать-погрели Спартаку стульчик,пора и честь знать.
Что вам жалко что ли?)
Один только пожелал успеха.Остальные жадины-говядины турецкий барабан,кто на нем играет-противный таракан.
Очень хочется уже увидеть чемпионство "Спартака". Пора. Да и в ЛЧ что-то поднадоело смотреть на четвёртые места ЦСКА и неспособность навязать борьбу в плей-офф многомиллионного "Зенита".