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Каррера: «Естественно, весной это будет „Спартак“, который построил я»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо , Аленичев Дмитрий
Сегодня, 07:08 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, можно ли будет говорить после зимних сборов, что «Спартак» стал командой, которую построил именно итальянский специалист, а не его предшественник Дмитрий Аленичев:

«Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими».

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