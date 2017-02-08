«Реал» и «Барселона» претендуют на 18-летнего хавбека «Баварии» Тилльмана

«Барселона» и мадридский «Реал» нацелились на полузащитника мюнхенской «Баварии» Тимоти Тилльмана.

Агент 18-летнего футболиста Кристиан Рёссер сообщил, что игрок уже получил предложение от каталонского клуба:

«Да, у нас было предложение от „Барселоны“. Они следили за Тилльманом несколько месяцев и хотели приобрести его для следующего сезона. План „Барселоны“ состоял в том, чтобы Тилльман работал с первой командой, а играл за резервную. Через два-три года он мог бы играть и за главную команду».

В текущем сезоне Бундеслиги Тилльман пока не сыграл ни одного матча. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, что «Барселона» также интересуется защитником «Бенфики» Нельсоном Семеду.