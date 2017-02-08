Рейтинг@Mail.ru

Лам объяснил свое решение завершить карьеру этим летом

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Лам Филипп
Сегодня, 07:41 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру, а также объяснил, почему отклонил предложение стать спортивным директором немецкого клуба:

«Я сообщил представителям клуба, что завершаю карьеру. Мой подход к делу предполагает максимальную отдачу на каждой тренировке и в матчах. До конца сезона я выдержу это, но не смогу делать то же самое потом. Потому и решил уйти из большого футбола. Что же касается поста спортивного директора, то у меня с руководством „Баварии“ были конструктивные беседы. Однако я решил, что этот момент еще не настал. Было ясно, что я не смогу сразу же начать работать на этом посту, мне нужна пауза».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:29 Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца 8
03:38 Суарес: «Мне стало смешно, когда судья меня удалил» 11
02:59 Луис Суарес и Серхи Роберто не смогут сыграть в финале Кубка Испании 4
00:22 Слухи Бальде Кейта не собирается оставаться в «Лацио» 5
00:12 Лам завершит карьеру грядущим летом 6
Вчера
21:39 Тухель: «Гетце не хватает уверенности, он еще получит свой шанс» 4
13:21 Зозуля решил остаться в «Бетисе»
12:17 Жезус начал изучать английский, но пока освоил лишь одно слово 37
07:35 Пьянич: «„Ювентус“ находится в отличной форме» 7
04:58 Мотта: «ПСЖ не раз играл с „Барселоной“ и знает, на что она способна» 7
все материалы по этой теме
Турниры