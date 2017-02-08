Лам объяснил свое решение завершить карьеру этим летом

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру, а также объяснил, почему отклонил предложение стать спортивным директором немецкого клуба:

«Я сообщил представителям клуба, что завершаю карьеру. Мой подход к делу предполагает максимальную отдачу на каждой тренировке и в матчах. До конца сезона я выдержу это, но не смогу делать то же самое потом. Потому и решил уйти из большого футбола. Что же касается поста спортивного директора, то у меня с руководством „Баварии“ были конструктивные беседы. Однако я решил, что этот момент еще не настал. Было ясно, что я не смогу сразу же начать работать на этом посту, мне нужна пауза».