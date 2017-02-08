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Кадиев: «Я не видел большой пользы от Обертана, Боли и Ямбере»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Паршивлюк Сергей, Яковлев Павел, Будковский Филипп, Обертан Габриэль, Боли Янник, Ямбере Седрик
Сегодня, 07:54 | Источник: Ftbl.ru | Редакция: Павел Молочный

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев высказался на тему зарплат футболистов в махачкалинском клубе и в российском чемпионате:

«До конца этого сезона у нас есть финансы. Многие ребята пошли на понижение зарплаты, хотя мы с ними практически расстались. Паршивлюк, Яковлев, Будковский… Я этим ребятам очень благодарен. Но такие, как Габриэль Обертан, Янник Боли, Седрик Ямбере и многие другие иностранцы, которые самые высокооплачиваемые, с ними разговаривать бесполезно было. А пользы от них я большой не видел. Не знаю ни одного из них, кто забил 10 голов за 20 матчей.

У нас такой один Смолов? Это хорошо, что Смолов. Но почему Смолов и они получают почти одно и то же? Почему ректору МГУ платят в десять раз меньше, чем среднему футболисту Премьер-Лиги России?

Все сравнивают, что вот в Англии, в Испании, в Китае такие-то зарплаты. Но это мы звоним в Англию и просим привезти Уэйна Руни. Когда же начнут звонить из Англии мне и просить привезти Мусалова или Паршивлюка, вот тогда и у нас футболисты вправе будут получать под 200-300 тысяч евро в месяц. А пока этого нет — будьте любезны, живите по правилам, по законам нашей страны, где мы трудимся. А хотят 200 тысяч — пусть едут за границу. Кто им запрещает?»

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