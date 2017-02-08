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Президент «Кротоне»: «Постараемся осчастливить фанов „Наполи“, отобрав очки у „Ювентуса“»

Матч: КротонеКротоне-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Кротоне» Раффаэль Вренна заявил, что его клуб постарается отобрать очки у «Ювентуса» в перенесенном матче 18-го тура Серии А, тем самым подсобив конкурентам «бьянконери»:

«„Ювентусу“ придется побороться за Скудетто с „Ромой“ и „Наполи“. Мы постараемся осчастливить болельщиков „Наполи“.

Считаю, что „партенопейцы“ показывают лучший футбол в Италии. Желаю им всего самого хорошего в дуэли с „Реалом“. Надеюсь, в финале Лиги чемпионов мы увидим сражение „Ювентуса“ и „Наполи“».

Напомним, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообещал провести ротацию в матче с «Кротоне».

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