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Ракитич: «Месси как-то выкупил дом соседа, потому что тот был слишком шумным»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ракитич Иван, Месси Лионель
Сегодня, 08:23 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал об особенностях своей жизни в столице Каталонии: 

«Некоторые из достопримечательностей Барселоны я видел лишь со второго этажа клубного автобуса в моменты чемпионских парадов. Например, Лас Рамблас или Монжуик - я никогда там не бывал, за исключением наших празднований.

Как я уживаюсь с соседями? С ними у меня никогда не было проблем, в отличие от Месси, которому как-то пришлось выкупить дом соседа, потому что тот был слишком шумным».

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