Ракитич: «Месси как-то выкупил дом соседа, потому что тот был слишком шумным»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал об особенностях своей жизни в столице Каталонии:

«Некоторые из достопримечательностей Барселоны я видел лишь со второго этажа клубного автобуса в моменты чемпионских парадов. Например, Лас Рамблас или Монжуик - я никогда там не бывал, за исключением наших празднований.

Как я уживаюсь с соседями? С ними у меня никогда не было проблем, в отличие от Месси, которому как-то пришлось выкупить дом соседа, потому что тот был слишком шумным».