Выбежавший на поле болельщик помог своей команде уйти от поражения
Сегодня, 08:53 | Источник: Thesun.co.uk | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Гондураса между командами «Олимпия» и «Мотагуа».
При счете 1:2 на 94-й минуте встречи футболисты хозяев пошли в последнюю атаку и сумели сравнять счет. Однако забавно то, что за мгновение до этого на поле выбежал один из болельщиков «Олимпии» со своим мячом, который поразил ворота «Мотагуа» одновременно с точным ударом игрока «Олимпии». Два мяча синхронно влетели в одни ворота. Апофеозом этого каламбура стало то, что главный арбитр встречи не стал отменять гол хозяев, который помог им уйти от поражения, хотя по правилам игра должна быть остановлена в тот момент, когда на поле появляется посторонний.
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