Рейтинг@Mail.ru

Выбежавший на поле болельщик помог своей команде уйти от поражения

Соккер.Ру // Заграница: события, Олимпия, Мотагуа
Сегодня, 08:53 | Источник: Thesun.co.uk | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Гондураса между командами «Олимпия» и «Мотагуа».

При счете 1:2 на 94-й минуте встречи футболисты хозяев пошли в последнюю атаку и сумели сравнять счет. Однако забавно то, что за мгновение до этого на поле выбежал один из болельщиков «Олимпии» со своим мячом, который поразил ворота «Мотагуа» одновременно с точным ударом игрока «Олимпии». Два мяча синхронно влетели в одни ворота. Апофеозом этого каламбура стало то, что главный арбитр встречи не стал отменять гол хозяев, который помог им уйти от поражения, хотя по правилам игра должна быть остановлена в тот момент, когда на поле появляется посторонний.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:36
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:11
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 09:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:59, редактировал Сегодня 08:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:57
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:01 «Рома» побила собственный рекорд 1930-го года 6
00:55 Видео «Барселона» - первый финалист Кубка Испании 284
00:53 Видео ПСЖ вырвал победу у «Лилля» 4
00:38 Видео «Бавария» прошла «Вольфсбург» в Кубке Германии 8
00:37 Видео «Рома» разгромила «Фиорентину» 86
Вчера
22:53 Видео «Монако» добыл выездную победу над «Монпелье» 6
22:12 ПСЖ - «Лилль»: стартовые составы 1
22:07 «Барселона» - «Атлетико»: стартовые составы 21
21:59 «Рома» - «Фиорентина»: стартовые составы 13
21:54 «Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы 1
все материалы по этой теме
Турниры