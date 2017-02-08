Выбежавший на поле болельщик помог своей команде уйти от поражения

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Гондураса между командами «Олимпия» и «Мотагуа».

При счете 1:2 на 94-й минуте встречи футболисты хозяев пошли в последнюю атаку и сумели сравнять счет. Однако забавно то, что за мгновение до этого на поле выбежал один из болельщиков «Олимпии» со своим мячом, который поразил ворота «Мотагуа» одновременно с точным ударом игрока «Олимпии». Два мяча синхронно влетели в одни ворота. Апофеозом этого каламбура стало то, что главный арбитр встречи не стал отменять гол хозяев, который помог им уйти от поражения, хотя по правилам игра должна быть остановлена в тот момент, когда на поле появляется посторонний.