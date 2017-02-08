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Луис Суарес вышел на 14-е место по числу голов за «Барселону»

Матч: БарселонаБарселона1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Суарес Луис
Сегодня, 09:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вышел на 14-ю строчку в списке бомбардиров каталонского клуба.

Открыв счет на 43-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», уругваец записал на свой счет 107-й забитый мяч в футболке «блаугранас» во всех турнирах.

Это позволило 30-летнему форварду догнать бывшего нападающего «сине-гранатовых» Хосе Антонио Залдуа.

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