Луис Суарес вышел на 14-е место по числу голов за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вышел на 14-ю строчку в списке бомбардиров каталонского клуба.

Открыв счет на 43-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», уругваец записал на свой счет 107-й забитый мяч в футболке «блаугранас» во всех турнирах.

Это позволило 30-летнему форварду догнать бывшего нападающего «сине-гранатовых» Хосе Антонио Залдуа.