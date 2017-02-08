Луис Суарес вышел на 14-е место по числу голов за «Барселону»
Сегодня, 09:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вышел на 14-ю строчку в списке бомбардиров каталонского клуба.
Открыв счет на 43-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», уругваец записал на свой счет 107-й забитый мяч в футболке «блаугранас» во всех турнирах.
Это позволило 30-летнему форварду догнать бывшего нападающего «сине-гранатовых» Хосе Антонио Залдуа.
Другие материалы по теме:
00:22 Слухи Бальде Кейта не собирается оставаться в «Лацио» 5
Вчера
Или войдите через
Удачи Суаресу. Лучшая девятка последних 6-7 лет.
Тексты перед публикацией нужно проверять.