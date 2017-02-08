Шолль: «Лам стоит в одном ряду с Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Маттеусом»

Бывший полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль прокомментировал решение капитана мюнхенского клуба Филиппа Лама завершить свою футбольную карьеру по окончании нынешнего сезона:

«Для меня как футбольного болельщика это очень грустная новость.

Филипп был потрясающим игроком на протяжении 70% своей карьеры, а оставшиеся 30% он был игроком мирового уровня.

Он стоит в одном ряду с Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Лотаром Маттеусом. Это один из величайших игроков в истории Германии.

Однако я понимаю его решение. Он лучше других знает возможности своего тела».