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Шолль: «Лам стоит в одном ряду с Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Маттеусом»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Лам Филипп, Шолль Мехмет, Беккенбауэр Франц, Маттеус Лотар
Сегодня, 09:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль прокомментировал решение капитана мюнхенского клуба Филиппа Лама завершить свою футбольную карьеру по окончании нынешнего сезона:

«Для меня как футбольного болельщика это очень грустная новость.

Филипп был потрясающим игроком на протяжении 70% своей карьеры, а оставшиеся 30% он был игроком мирового уровня.

Он стоит в одном ряду с Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Лотаром Маттеусом. Это один из величайших игроков в истории Германии.

Однако я понимаю его решение. Он лучше других знает возможности своего тела».

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