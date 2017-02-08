«Ливерпуль» готов заплатить «Боруссии» 40 млн фунтов за Обамеянга

Список команд, проявляющих интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу, неуклонно растет.

Сообщается, что летом попытку подписать габонского форварда предпримет «Ливерпуль».

По слухам, видеть Обамеянга в своей команде лично хочет главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп, работавший вместе с 27-летним игроком в «Боруссии».

По информации СМИ, «Ливерпуль» готов заплатить немецкому клубу за форварда 40 млн фунтов, часть из которых «красные» планируют заработать на продаже своего нападающего Даниэла Старриджа.

Напомним, что в услугах Обамеянга также может быть заинтересован «Манчестер Сити», сам же игрок хочет играть в «Реале».