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Мияилович: «Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Крылья Советов, Кайсериспор, Мияилович Срджан, Веллитон
Сегодня, 10:35 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Крыльев Советов» Срджан Мияилович сообщил, что узнал кое-что о России от бывшего нападающего «Спартака» Веллитона, с которым серб выступал в турецком «Кайсериспоре»:

«Рассказывал ли мне Веллитон что-нибудь о России? Да, мы немного поговорили перед моим переходом в „Крылья“. Он рассказал мне о Премьер-Лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и „Кайсериспора“ все было хорошо.

Что могу сказать о футболе, демонстрируемом „Крыльями“? Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов».

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